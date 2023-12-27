Tezgahta "sahte kestane" alarmı: Çin kestanesi nasıl anlaşılır?
Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri de kestane. Ancak fiyatları geçen seneye oranla iki kat arttı. Bu durum piyasaya ''Çin veya at kestanesi" denilen bir türü ortaya çıkardı. Kilo fiyatı daha uygun olduğu için alınan bu kestane çeşidi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Peki, kestane alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yenilebilir kestane ile Çin kestanesini nasıl ayırt edebiliriz? İşte yanıtı... (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Önder Gündoğdu)
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