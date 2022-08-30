Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer yakalandı
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı. Özer'in yakalandığı anlar Arnavutluk polisi tarafından böyle kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine de başlandığını açıkladı. Fatih Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor.
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DHA 30.08.2022 - 14:00| Son Güncelleme : 30.08.2022 - 14:07
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