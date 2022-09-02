Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı. 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta gözaltına alınan Özer’in ilk duruşması Elbasan Asliye Mahkemesinde görüldü. Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasını talep ediyor.
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Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 12:14| Son Güncelleme : 02.09.2022 - 12:22
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