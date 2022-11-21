Tiyatrocuların trafik kazasından önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin, son durak olan Çorum’dan dönerken kaydettikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekip, bir akaryakıt istasyonunda verdikleri mola sırasında turneyi değerlendirirken görülüyor. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek hastanede tedavi altına alındı.
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