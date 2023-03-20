Tohumların Gandhi'si Türkiye'de

Tam yüzyıl önce Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı için temellerin atıldığı İzmir İktisat Kongresi, cumhuriyetin yüzüncı yılında tüm dünyadan önemli konuklar ağırlıyor. Kongrenin konuklarından biri de ekolojik tarım aktivisti Vandana Shiva. Hintli bilim insanı dünyada Tohumların Gandhisi olarak tanınıyor ve organik tarım hareketi yürütüyor. NTV program ekibinden Sinan Kunter, Shiva ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

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