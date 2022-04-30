Tokat'ta ışıkta bekleyen araçlara TIR'ın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta fındık kabuğu yüklü TIR'ın ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası TIR'da çıkan yangın Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.04.2022 - 16:56 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 17:07

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