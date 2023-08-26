Trafik denetimlerine yakalanan ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de denetim yaptı. Ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 262 bin 252 TL ceza kesildi. Denetimlere ehliyetsiz yakalanan bir sürücü ise polis ekiplerine "Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak" dedi. Öte yandan, bir ticari taksinin, trafik denetleme şube ekiplerinin yol üzerine koyduğu dubayı ezmesi ve dubanın ticari aracın altından güçlükle çıkma anı da kameralar tarafından görüntülendi.
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