TSK'nın mobil laboratuvarı deprem bölgesinde

Deprem bölgelerinde afetzedelere günde üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli bir rolü var. Mutfak ve fırınlardan toplanan gıda numuneleri Mobil kontrol laboratuvarına götürülüyor, mikrobiolojik ve kimyasal analizleri yapılıyor. (Haber:Özden Erkuş Kamera:Yasin Gündoğdu)
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