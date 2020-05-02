Turizm cennetinde hiç vaka yok

Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyordu. Ancak bu yıl pansiyon ve butik oteller salgın nedeniyle müşteri kabul etmedi. İlçeye giriş çıkışlarda da sıkı denetim uygulandı. Alınan önlemler sonuç verdi ve Bozcaada'da corona virüs vakası görülmedi.
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NTV Haber 02.05.2020 - 23:39| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 23:49
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