Türk müteahhitlerin büyük başarısı (Doğuş İnşaat'a ödül)
Türkiye Müteahhitler Birliği, yurt dışında yaptıkları projelerle dünyanın en büyükleri arasına giren Türk müteahhitlere ödül verdi. Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanal İstanbul Projesi ve Libya’yla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Ödüle layık görülen firmalar arasında Doğuş İnşaat da vardı. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEOsu Ferit Şahenk, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı. Doğuş İnşaat dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketlerinin olduğu sıralamada 250 firma arasında bu yıl da üst sıralarda yer alarak bu ödülü almaya hak kazandı.
NTV Haber 26.12.2019 - 00:10| Son Güncelleme : 26.12.2019 - 00:39
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