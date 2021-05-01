Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi

Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Geçtiğimiz hafta Akdeniz'de artan sıcaklar bu kez Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan çöl sıcaklarının Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

NTV 01.05.2021 - 18:32 | Son Güncelleme : 01.05.2021 - 19:52

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