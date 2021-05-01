Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Geçtiğimiz hafta Akdeniz'de artan sıcaklar bu kez Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan çöl sıcaklarının Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
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NTV 01.05.2021 - 18:32| Son Güncelleme : 01.05.2021 - 19:52
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