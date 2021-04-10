Türkiye mutasyonu var mı?

Corona virüs belirtileri gösterdiği halde testi pozitif çıkmayanların sayısında artış gözlemleniyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Balık, "Türkiye'de de acaba yeni bir mutasyon var da bunu yakalayamıyor muyuz kaygısı var" diyor. Uzmanlar bir bölgede görülen vaka sayısı arttıkça yeni bir mutasyon oluşma ihtimalinin de arttığını belirtiyor. (Haber: Melike Şahin)

NTV 10.04.2021 - 16:59 | Son Güncelleme : 10.04.2021 - 17:10

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