Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 4.'sü düzenlenen etkinliğe iş ve sanat dünyasınından çok sayıda isimle beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
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NTV Haber 25.03.2022 - 23:08| Son Güncelleme : 26.03.2022 - 00:45
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