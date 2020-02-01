Türkiye'nin Moğolistan Büyükelçisi Yazal NTV'ye konuştu
Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden Türklerin tahliye operasyonu devam ediyor. Tahliye uçağının yakıt ikmali için uğradığı nokta Moğolistan'ın başkenti Ulanbator oldu. Uçak yoluna devam ediyor. Tam o saatlerde Dişişleri Bakanlığı Çin'in ardından Moğolistan için de seyahat uyarısı yaptı. Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal NTV ekranında soruları yanıtladı.
NTV Haber 01.02.2020 - 16:18| Son Güncelleme : 01.02.2020 - 16:32
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