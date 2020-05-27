Uçak yolculuğunda yeni kurallar

Türk Hava Yolları Haziran ayında yeniden uçuşlara başlamayı planlıyor. Uçaklarda virüse karşı birçok önlem alındı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

NTV 27.05.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:54

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