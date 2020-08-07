Ucuz kavanoz kapağı izdihamı (Sosyal mesafe hiçe sayıldı)

İzmir'in Bornova ilçesindeki zincir marketin şubesinde, indirimle 30 kuruşa düştüğü iddia edilen kavanoz kapaklarından almak isteyenler izdihama neden oldu. Corona virüs tedbirlerine uyulmayan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA - NTV Haber - DHA 07.08.2020 - 12:42 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 16:16

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