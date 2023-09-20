Ucuz zeytinyağına dikkat! Alırken nelere dikkat edilmeli?
İnternetten satılan gıda ürünlerinin satışı gün geçtikçe artıyor. Tüketiciler uygun fiyatlar fiyat nedeniyle bu ürünlere ilgi gösteriyor. Ancak internetten satılan gıdaların ne kadar güvenilir olduğu da tartışma konusu. Bu konudaki son örnek zeytinyağı. Uzmanlar belirli bir fiyat seviyesinin altında satılan zeytinyağları konusunda hile uyarısı yapıyor. Peki gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte yanıtı...
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