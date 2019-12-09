Uludağ'da amatör 2 dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor (8.gün)
Bursa'da geçen hafta pazar günü zirve yürüyüşüne çıktıkları Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor. Dün iki dağcıdan Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen kırmızı montun bulunmasıyla, valilik aramaların 1 km alana yoğunlaştırıldığını bildirdi duyurdu.
NTV Haber 09.12.2019 - 09:57| Son Güncelleme : 09.12.2019 - 10:00
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