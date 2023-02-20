Ümit Özdağ, canlı yayın sırasında depreme yakalandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde depreme canlı yayın sırasında yakalandı. Özdağ o anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu açıklamayı not düştü ''Depremi Adana'da canlı yayında hissettik. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.''

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