Ümit Özdağ, canlı yayın sırasında depreme yakalandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde depreme canlı yayın sırasında yakalandı. Özdağ o anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu açıklamayı not düştü ''Depremi Adana'da canlı yayında hissettik. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.''
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