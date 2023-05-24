Ümit Özdağ ikinci tur seçim kararını böyle duyurdu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özdağ, seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

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