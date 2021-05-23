Üşengeçliğiyle fenomen oldu: Herkes nasıl yaptığımı soruyor
Düzce’de dışarı çıkmaya üşenen Aydın Şengü’ün bahçesinden attığı çöp poşeti tam isabet çöp tenekesine girdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Şengül, üşengeçliğiyle fenomen oldu. Hayvanların getirdiği çöpleri toplamak için bahçeye çıktığını anlatan Şengül ‘‘Üşendim dışarı çıkmaya, attım çöp tenekesine gitti. Arayanlar soranlar çok fazla oldu, herkes nasıl yaptığımı soruyor. Demek ki hayalimde basketçi olmak varmış’’ dedi.
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ntv.com.tr 23.05.2021 - 13:11| Son Güncelleme : 23.05.2021 - 13:28
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