Uzmanlar iklim krizi için tarih verdi: 2030 sonrası felaketler artacak
Uzmanlara göre önce Yunanistan, ardından Libya'da yaşanan büyük sel felaketlerinin nedeni, etkileri giderek artan iklim krizi. NTV yayınına katılan Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Uzmanı Dr. Ümit Şahin, küresel ısınmanın devam etmesi halinde, bu felaketlerin, 2030'lu yıllarda yaşanacakların yanında hafif kalacağını söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.