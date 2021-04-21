Voltaj yüksek gelince elektronik cihazlar bozuldu

İstanbul Arnavutköy'de ani voltaj yükselmesi sonucu birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prizdeki elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinesine, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar, zararlarının karşılanmasını istiyor.

NTV 21.04.2021 - 10:28 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 10:43

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