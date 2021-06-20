Yağmur suyuyla başını yıkadı: İsrafı sevmeyen bir kardeşimiz
İstanbul Esenler’de bir genç yağmur yağarken pencereden başını çıkarıp yıkadı. Gencin şampuanla saçlarını köpürterek yıkadığı dakikalar, üst kattaki komşusu tarafından görüntülendi. Cep telefonuyla çekim yapan komşu ‘‘İsrafı sevmeyen bir kardeşimiz, bravo Mahmut bravo’’ diyerek o ilginç anları kaydetti.
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ntv.com.tr 20.06.2021 - 09:59| Son Güncelleme : 20.06.2021 - 10:14
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