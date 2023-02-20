Yakınları kayıp olanlar ne yapmalı?

Deprem bölgesinde enkaz altından şu ana kadar 2 bin kimliği belirsiz cenaze çıkarıldığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, Hatay'da çalışmalara bizzat katılıyor. Aslıyüksek, DNA tespiti için depremde kaybettikleri yakınlarını arayan vatandaşlara kan örneği verme çağrısında bulundu. Haber: SERKAN KAYA Kamera : NAMIK OKUTAN
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