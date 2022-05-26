Yaralı halde aracın üstüne çıkıp kurtarılmayı beklediler

Rize’de Çat Deresi’ne uçan aracın içindeki çift, jandarma ekibi tarafından halatlarla kurtarıldı. Başlarından yaralanan çift, aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde kurtarılan Güçer çifti hastaneye kaldırıldı.

Haberler - İHA 26.05.2022 - 10:51 | Son Güncelleme : 26.05.2022 - 11:05

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