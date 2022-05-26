Yaralı halde aracın üstüne çıkıp kurtarılmayı beklediler
Rize’de Çat Deresi’ne uçan aracın içindeki çift, jandarma ekibi tarafından halatlarla kurtarıldı. Başlarından yaralanan çift, aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde kurtarılan Güçer çifti hastaneye kaldırıldı.
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