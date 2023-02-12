Yardımları akaryakıt istasyonuna bırakıp gittiler

Yardımların bölgeye ulaştırılması kadar dağıtımı da büyük önem taşıyor. Ancak bazı yardımların gelişigüzel alanlara bırakılarak gidildiği görülüyor. NTV ekibi, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir akaryakıt istasyonuna gelişigüzel bırakılmış yardımları görüntüledi. (Haber:Korhan Varol Kamera:Alihan Sönmez)
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