imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Yeni Boğaz manzarası: Tarihi Çubuklu Siloları yenilendi

İstanbul'un atıl durumdaki tesislerinden biri daha yenilenerek kente kazandırıldı. Boğaz kıyısındaki Çubuklu Siloları, bir kültür-sanat merkezine dönüştürüldü. Yapılan çalışmayla dev siloların üzerinden İstanbul Boğazı da izleniyor. (Haber: Sinan Kunter Kamera: Bahattin Demir)

TÜRKİYE HABERLERİ