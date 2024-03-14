Yeni Boğaz manzarası: Tarihi Çubuklu Siloları yenilendi
İstanbul'un atıl durumdaki tesislerinden biri daha yenilenerek kente kazandırıldı. Boğaz kıyısındaki Çubuklu Siloları, bir kültür-sanat merkezine dönüştürüldü. Yapılan çalışmayla dev siloların üzerinden İstanbul Boğazı da izleniyor. (Haber: Sinan Kunter Kamera: Bahattin Demir)
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