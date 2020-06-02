"Yeni normal hayat" trafikle başladı

Yeni normal hayatın ilk gününde İstanbul trafiği eski günlerine geri döndü. İş çıkış saati ile birlikte pek çok güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk vardı.

NTV 02.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 10:01

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