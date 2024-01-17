Yılın ilk Kabine toplantısı sonrası bakanlardan önemli açıklamalar

Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bağ-Kurluların beklediği prim günü düzenlemesi ne zaman yapılacak? Solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle İstanbul'da yoğun bakımlar alarm mı veriyor? NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu bu önemli başlıkların ayrıntılarını aktardı.

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