Yol kenarında yürüyen adam canını zor kurtardı

İstanbul Beyoğlu’nda karlı yolda kayan bir cip, önce yürüyen bir vatandaşa ardından da motosiklete çarpıp boşluğa uçtu. Aracın üzerine geldiğini gören bir kadın da koşarak uzaklaştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Sürücü ‘‘Niye yavaş gelmiyorsun?’’ diyerek kendisine tepki gösteren mahalleliye ‘‘Fren tutmadı’’ yanıtını verdi.
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