Yüksek hızlı trende iki ay sonra ilk sefer

Corona virüs salgını etkisini yitirdikçe normalleşme adımları gelmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle 28 Mart’ta durdurulan yüksek hızlı tren seferleri de bu sabah yeniden başladı. Tren, Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket etti, o anları NTV’den Özden Erkuş aktardı.
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NTV 28.05.2020 - 07:00| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 07:17
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