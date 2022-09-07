Yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla villasında dövüldü

İstanbul Beykoz’da yaşayan 58 yaşındaki Ertan Ünal, yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla komşusu ve 5 arkadaşının saldırısına uğradı. Saldırganların ellerinde demir çubuk olduğunu söyleyen Ünal ‘‘Demiri kullanmalarına gerek kalmadı, çünkü 6 kişi 1 kişiye saldırdılar. Annemi, babamı, kız kardeşimi de yerlerde sürüklediler. Ucuz atlattım, ölebilirdim’’ dedi. Ünal’ın şikayeti üzerine ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 07.09.2022 - 12:50 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 13:08

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