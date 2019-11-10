Zamanın saat 09.05'te durduğu yer: 71 numaralı oda
Atatürk Dolmabahçe Sarayı'na 1927 yılında geldi. Hayata veda ettiği 1938 yılına kadar İstanbul ziyaretlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda kaldı. Ancak hastalığı ilerlediğinde son günlerini Pembe Salon ve 71 numaralı odada geçirdi. NTV'den Göktan Bedük ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe, zamanın durduğu ulu önderin hayata gözlerini yumduğu odasını ziyaret etti. Her köşesi, her eşyası anılarla dolu Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odası 10 Kasımlar'da on binler tarafından ziyaret ediliyor. 57 yıllık ömrü cepheden cepheye savaşarak, devrimler yaparak, modern Türkiye'yi kurmakla geçen Ata'nın çocukları o'nu sevgiyle özlemle minnetle anıyor...
NTV Haber 10.11.2019 - 10:30| Son Güncelleme : 10.11.2019 - 10:31
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.