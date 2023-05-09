Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi dönüşüyor: 300 konut teslim edildi
İstanbul Zeytinburnu olası bir depremde en riskli ilçeler arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi'nin inşa etmeye başladığı yapıların kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 300 konut hak sahiplerine teslim edildi. (Haber: Tuana Çiftci)
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