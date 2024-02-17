Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda feci ölüm: Yürüyen merdivenler bu kez can aldı
İstanbul'da metro asansörünün bakımı sırasında iş kazası yaşandı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Gayrettepe istasyonundaki kazada yaralanan bakım personeli Buğrahan Bıyıklı tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan iş kazasıyla alakalı Metro İstanbul da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
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