Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda feci ölüm: Yürüyen merdivenler bu kez can aldı

İstanbul'da metro asansörünün bakımı sırasında iş kazası yaşandı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Gayrettepe istasyonundaki kazada yaralanan bakım personeli Buğrahan Bıyıklı tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan iş kazasıyla alakalı Metro İstanbul da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

TÜRKİYE HABERLERİ