Zonguldak'ta hortum paniği

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi. Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.

Haberler - İHA 25.06.2022 - 15:50 | Son Güncelleme : 25.06.2022 - 15:59

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