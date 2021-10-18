Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan ailenin 6 yaşındaki oğlu yaralandı

Haberler - Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:07
Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Göker Caddesi'nde yürüyen V.D ile eşi ve oğlu M.D'ye kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tabancayla ateş etti.
Saldırıda kurşun isabet eden çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Genç Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki M.D'nin tedavisi devam ediyor.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.
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