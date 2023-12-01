Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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