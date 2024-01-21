Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edirne Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Edirne Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Edirne