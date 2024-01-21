Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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