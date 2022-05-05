Gaziantep FK, yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 10:50
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'da sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Gaziantep ekibi, geride kalan haftalarda 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.
Takımda sakatlığı bulunan Torgeir Borven, Steven Caulker ve kart cezalısı Kitsiou yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
- İç sahada 1 yenilgisi var
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 42 puanın 36'sını seyircisi önünde elde etti.
Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.
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