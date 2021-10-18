Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 17:03
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ekim'de gözaltına alınan 118 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i hakkında "ev hapsi" kararı verildi, 96'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli 32 ilde 5 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda yakalama kararı çıkarılan 121 şüpheliden 118'i gözaltına alınmıştı.
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