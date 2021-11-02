Gaziantep'in 10 aylık ihracatı, geçen yılın tamamını geçti

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin geçen yıl 7 milyar 935 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlattı.



Bu yılın 10 ayında geçen yılın tamamından daha fazla ihracat gerçekleştirildiğini belirten Ünverdi, şu bilgileri verdi:



"Bu yılın ilk 10 ayında Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarak 8 milyar 230 milyon 217 bin dolara ulaştı. Ocak-ekim döneminde, en çok ihracat yapan şehirler sıralamasında Gaziantep, 5. sırada yer aldı. Ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep'ten yüzde 11,5 oranında artışla 889 milyon 519 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Gazi şehrimiz tüm koşullara rağmen tarih yazmaya devam ediyor."



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise kentin her geçen gün ihracattaki performansını artırdığını vurguladı.



Yıl sonuna kadar 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşılacağına inandıklarına dikkati çeken Yıldırım, "İhracat rakamı şehrimiz için çok önemli bir eşik olan 10 milyar dolar seviyesine hızla ilerliyor. Pandeminin yarattığı ağır tabloyu yavaş yavaş bertaraf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





