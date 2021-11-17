Gaziantep’te 31 kilo esrar ele geçirildi (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına aldı.

Haberler - Gaziantep Haberleri İHA 17.11.2021 - 15:43

Gaziantep’te 31 kilo esrar ele geçirildi

Haberleri - İHA, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barak Mahallesi'nde bir ikamete yapılan operasyonda 31 kilogram kubar esrar, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 554 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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