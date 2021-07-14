Gaziantep'te ahşap atölyesinde yangın

Gaziantep Haberleri 14.07.2021 - 15:38
Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ahşap atölyesinin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan işçiler, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede atölyenin alt katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Hasarın oluştuğu atölyede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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