Gaziantep'te düğünde tabancayla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza verildi

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sekili Mahallesi'nde bir düğünden havaya silahla ateş edildiği ihbarı aldı.



Bölgeye gelen ekipler, düğünde silahla ateş eden B.A'yı gözaltına aldı.



Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabancayla 6 boş tabanca kovanı ele geçirildi.



Gaziantep Valiliğinin genelgesi kapsamında B.A'ya "eğlence gürültüsü" yapmaktan 48 bin 275 lira idari yaptırım ile "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.