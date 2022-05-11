Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 15:38
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Hazımoğlu Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, elektrik direğinin yanında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İsmet K'ye ait olduğu belirlenen cenaze, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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