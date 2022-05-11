Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir arazide cesedi bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 15:38

Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Hazımoğlu Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, elektrik direğinin yanında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İsmet K'ye ait olduğu belirlenen cenaze, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...