Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 14:07

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Haberleri - Anadolu Ajansı,
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Akif E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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