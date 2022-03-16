Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 14:07
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Akif E. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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