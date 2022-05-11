Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarına yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.



Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerinde fuhuş yapıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.





"Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" yapan 3 şüpheli ile birlikte toplam 14 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç. tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheliye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

