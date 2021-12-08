Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, 25 Aralık Sanayi Sitesi 60. Caddesi'nde 27 ACR 372 plakalı çekiciyle seyir halindeki Cesur D, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ya da zanlılarca durduruldu.



Şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Cesur D, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Cesur D, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

